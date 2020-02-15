Россия пыталась освободить задержанного в ОАЭ болгарского олигарха, переговоры вел лично Нарышкин — вице-спикер парламента Болгарии

15.02.2020, 22:24, Новости дня

Российская Служба внешней разведки пыталась освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного в феврале в ОАЭ по требованию Болгарии. Об этом в эфире телеканала «Нова ТВ» заявил вице-спикер Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов, передает «Новая газета».

«У меня есть информация, что директор СВР Сергей Нарышкин встречался с вице-премьером ОАЭ и шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид аль-Мактумом и просил освободить Васила Божкова», — сказал Симеонов.

По словам депутата, теперь у  Болгарии нет другого выбора, кроме как вызвать в МИД посла России и потребовать объяснений, почему Москва « таким безобразным и наглым образом» вмешивается во внутренние дела Болгарии. Симеонов уточнил, что Божкову предъявлено более десяти обвинений, в том числе и в организации преступной группы, занимающейся убийствами.

Как уточняет издание, Васил Божков является одним из богатейших людей Болгарии. Он срочно покинул страну в начале февраля, после того как Специализированная прокуратура обвинила его в организации преступной группы, шантаже, вымогательстве, а также финансовых преступлениях и укрытии доходов. По данным болгарских властей, принадлежащие бизнесмену компании не уплатили государственной казне более 300 млн евро в виде налогов.



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