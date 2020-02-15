Tesla Model 3 превратился в вездеход на гусеничном ходу

15.02.2020, 22:21, Разное

Как известно, бронированная версия пикапа Tesla Cybertruck стала популярной еще до старта реализаций. Даже сейчас не совсем понятно, когда автомобиль смогут приобрести первые покупатели. Тем не менее, зарубежному энтузиасту захотелось превратить Tesla Model 3 в вездеход на гусеничном ходу.

Владелец транспортного средства провёл интересный эксперимент, оснастив свой электрокар рабочим прототипом гусениц, воспользовавшись помощью специалистов, представляющих бренд Mullin Manufacturing. В первом заезде использовалась заснеженная трасса, на которой до этого длительное время гоняли другие автомобили. Процесс смены колёс модели Tesla на гусеницы особо интересен, ведь он осуществляется очень быстро – для трансформации нужен лишь один человек.

При накатанной трассе машина передвигалась хорошо, проблемы возникли лишь на заснеженной – гусеницы Tesla Model 3 начинали буксовать, не всегда пробираясь сквозь заносы. В заключении, автолюбитель пообещал продолжить подобные эксперименты.