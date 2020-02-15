Tesla Model 3 превратился в вездеход на гусеничном ходу

15.02.2020, 22:21, Разное

Как известно, бронированная версия пикапа Tesla Cybertruck стала популярной еще до старта реализаций. Даже сейчас не совсем понятно, когда автомобиль смогут приобрести первые покупатели. Тем не менее, зарубежному энтузиасту захотелось превратить Tesla Model 3 в вездеход на гусеничном ходу.
Владелец транспортного средства провёл интересный эксперимент, оснастив свой электрокар рабочим прототипом гусениц, воспользовавшись помощью специалистов, представляющих бренд Mullin Manufacturing. В первом заезде использовалась заснеженная трасса, на которой до этого длительное время гоняли другие автомобили. Процесс смены колёс модели Tesla на гусеницы особо интересен, ведь он осуществляется очень быстро – для трансформации нужен лишь один человек.

При накатанной трассе машина передвигалась хорошо, проблемы возникли лишь на заснеженной – гусеницы Tesla Model 3 начинали буксовать, не всегда пробираясь сквозь заносы. В заключении, автолюбитель пообещал продолжить подобные эксперименты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Лепс назвал слухами сообщения о том, что новый премьер-министр России писал для него песни

04.12 / Мнение: Почему Китай никогда не заменит «Газпрому» Европу

21.01 / Мнение: Сколько стоят картины в музеях

21.01 / Мнение: Путин пересадил членов Совбеза…

05.12 / «Принцесса»: певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян

30.01 / Обнаженная Ксения Собчак призналась Константину Богомолову в любви, лёжа в гамаке

13.02 / Наука: «Жнец смерти»: открыт новый вид тираннозавров

07.02 / Александр Невский назвал победителей «Оскара 2020»

19.03 / Мнение: Мертвая лошадь

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика