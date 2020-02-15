Евгения Симонова впервые за долгое время появилась на телевидении

15.02.2020, 22:21, Разное

Актриса Евгения Симонова после долгого перерыва появилась на телевидении. Знаменитость пришла в студию проекта «Привет, Андрей!», где встретилась с коллегами, участвовавшими в съёмках легендарной картины «В бой идут одни старики».

Андрей Малахов сделал комплимент 64-летней актрисе, отметив ее моложавый вид. Евгения Симонова встретилась в студии с Рустамом Сагдуллаевым, сыгравшим Ромео в легендарной картине. Актер, прибывший из Узбекистана, выразил восхищение коллегой и сделал признание в любви на родном языке. Гости проекта заметили, что Сагдуллаев даже теперь выглядит действительно влюблённым в коллегу, хотя не видел её достаточно давно.

Рустам Абдуллаевич подарил Симоновой букет цветов. Сделал это 69-летний актер, став перед коллегой на колени.