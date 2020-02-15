Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Киев

15.02.2020, 22:14, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы его следующий визит в Соединенные Штаты был чем-то особенным для двух стран. Об этом украинский лидер заявил 15 февраля в ходе дискуссии на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он также выразил уверенность, что встреча с президентом США Дональдом Трампом «произойдет».

«Когда у нас была встреча с Майком Помпео, я говорил, что очень хотел бы, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для обеих стран, с очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран. […] Я хочу приехать и с «чистого листа» начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились про стратегические вещи, про инвестиционные вещи. Давайте подготовим пакет документов и встретимся. И потому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине. Приглашаю президента Трампа в Киев. И я готов его принять быстрее, чем он меня», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский опроверг предположения о том, что Украина остается среди мировых лидеров коррупции.

«Это не правда. Когда я встречался с президентом Трампом, и он говорил об этом, он сказал, что в предыдущие годы Украина была такая коррумпированная, и я сказал ему честно, что мы боремся с коррупцией каждый день, но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина – коррумпированная страна. Это неправда», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В тоже время он подчеркнул, что «у нас очень хорошие отношения с Соединенными Штатами».

«Я хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен – и президента, и сенаторов, и простых американцев за ту поддержку, которую они предоставляют Украине сегодня. Я очень благодарен и хотел бы аплодировать каждой американской семье. Мы ощущаем это сердцем и физически, кроме того, политически. Могу сказать всем в США и Европе – помогайте еще больше», – сказал Владимир Зеленский.

На вопрос о том, насколько длительным будет период временной оккупации территорий в Донбассе, лидер Украины отметил: «Я не знаю».

«Этого хочет Европа, я знаю, в «нормандском формате», нужно, чтобы этого хотела Россия. Россия должна захотеть – отдать нам нашу землю», – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что в течение «этих пяти лет мы сможем завершить войну».

«Честно говоря, я уверен в этом, и если мы это сделаем, вернув наших людей и территории, я буду понимать, что я это сделал не зря. Это моя цель», – сказал Владимир Зеленский во время трансляции его диалога на странице офиса президента Украины в Фейсбуке.

Он отметил, что сильная армия или ядерное оружие, или НАТО — это защита независимости и территориальной целостности той или другой страны.

«Никакие документы, никакие подписанты, ни меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере – не защищают, потому я лично не верю в какие-либо бумаги. […] Никто, ничего не гарантирует», – сказал президент Украины и подчеркнул, что «21 век – право сильного».

Мюнхенская встреча с сенаторами

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.

Как сообщила 15 февраля пресс-служба украинского лидера, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

«Также он выразил благодарность Джеймсу Инхофу за важные усилия Соединенных Штатов в обеспечении такой неизменной поддержки. Глава государства подчеркнул важное значение военной помощи и помощи в сфере безопасности, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений», – указывается на сайте президента Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настроена на проведение демократических реформ, эффективной антикоррупционной политики.

«Мы начали реформы в правоохранительной системе. Перезапустили Генеральную прокуратуру, идет большая аттестация прокуроров, несколько тысяч прокуроров были уволены. Их проверяют на добропорядочность и профессионализм. Мы также инициировали много экономических реформ. Но все это – только начало», – сообщил глава государства.

Также шла речь о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран – членов НАТО.

«У нас будет полная перезагрузка «Укроборонпрома», чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными. Если есть проблемы, мы в постоянном доступе, готовы решать все вопросы», – заверил президент Украины.

Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

Также Владимир Зеленский пригласил американских инвесторов в Украину и рассказал о новых программах защиты и поддержки для развития бизнеса.

В Донбассе стреляют и после договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности, достигнутые в ходе Нормандского саммита в декабре 2019 года, в Донбассе не наступило полное прекращение огня – за два последних месяца украинские позиции были обстреляны более четырехсот раз.

«Считаю, что без полной и устойчивой тишины невозможно двигаться к решению каких-либо политических вопросов на этих территориях. Настаиваю: на украинских территориях. В то же время мы точно знаем, что на Донбассе обязательно установится мир. А формулировка, которая мне не нравится – «временно неподконтрольные территории», – навсегда исчезнет. Это будет значить, что мы все вернули домой», – сказал Владимир Зеленский в ходе Украинского ланча в Мюнхене.

Также, по его словам, война в Украине и аннексия Крыма, которые продолжаются шестой год, не должны стать для международного сообщества привычными. Несмотря на то что перед современным миром сейчас стоит немало вызовов и угроз.

НАТО и реформы

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский отметил, что страна работает над реформами, которые «приближают Украину к НАТО».

«Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Йенс Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря возобновлению нормандского формата. Был поднят вопрос предоставления альянсом Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, сообщает пресс-служба президента Украины.

Конференция важная, но о Крыме ни слова

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что на Мюнхенской конференции президент Украины сказал ряд важных вещей, однако во время его выступления не прозвучали слова о необходимости укреплять антироссийскую коалицию.

«Например, слова о том, что Украина готова к совместному патрулированию границы с формированиями на неподконтрольных территориях означает легитимизацию этих милитарных объединений и признание субъектности органов самопровозглашенных республик», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что нынешняя украинская делегация состоит из политиков, которые вряд ли так «тонко» понимают все нюансы в сфере международной безопасности.

Он считает, что на конференции в Мюнхене украинские политики из окружения лидера страны не подняли один из важных вопросов международной безопасности – о ситуации вокруг аннексированного Крыма.

«Это соответствует общему тренду, что в украинской власти и украинской прессе тема Крыма становится все менее и менее звучащей», – подчеркивает Александр Леонов.

Условия для завершения войны в Донбассе

Политолог Борис Кушнирук считает, что президент Владимир Зеленский мог бы продемонстрировать общую позицию с американскими и европейскими партнерами, которые считают Россию – страной-агрессором, нарушившим нормы международного права.

«Владимир Зеленский так и не назвал на конференции Россию – страной-агрессором. Из того, что я слышал – он на самом деле, был откровенен, но при этом, казалось, что он не понимает, что войну можно завершить при одном условии – если этого захочет Россия. А она это может захотеть при одном условии, если ее к этому принудят. А если не принудят, то она войну будет вести столько, сколько будет необходимо», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также отмечает, что со стороны президента Украины не было призывов усилить санкции.

«Если мы говорим о военном аспекте, то санкции – это механизм, который может принудить Россию уйти из Донбасса и начинать процесс деоккупации Крыма. Петр Порошенко, каждый раз, когда ездил на Мюнхенскую конференцию брал с собой представителей крымскотатарского народа. Владимир Зеленский никого из крымскотатарских политиков в Мюнхен не взял», – утверждает Борис Кушнирук.

Политолог подчеркивает, что политика президента Владимира Зеленского в отношении России сегодня до конца не известна.