Акциониста Павленского задержали, порнографический скандал продолжается

15.02.2020, 22:06, Новости дня

Скандально известный художник Петр Павленский был задержан в Париже. Полиция разыскивала его больше месяца за "причинение вреда в составе банды опасным способом". Как сообщают французские СМИ, основанием для задержания стала драка, в которой принял участие Павленский в канун 2020 года.

Но общественность больше волнует причастность художника к отказу кандидата от президентской партии Франции Бенжамена Гриво участвовать в выборах мэра Парижа. Павленский, получивший политубежище во Франции, на своей странице в Facebook разместил ссылку на ресурс, где были выложены очень интимные видео с участием, как он утверждает, Гриво. Дескать, хотел таким образом разоблачить лицемера, строящего свою выборную кампанию на пропаганде семейных ценностей. Сейчас сайт заблокирован, но скандалист пообещал восстановить к нему доступ.

Гриво не выдержал потока грязи и снял свою кандидатуру. А вот французские политики, в том числе и конкуренты, поддержали его и призвали к уважению личной жизни. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, за подобные действия может грозить два года тюрьмы и значительный штраф, передает РИА Новости.



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