«Мохаммед Али от автопрома» на соревнованиях ФСО: тяжеловес Аurus порхает, как бабочка

15.02.2020, 22:06, Новости дня

В Подмосковье определились лучшие водители Федеральной службы охраны. Имена и фамилии, по понятным причинам, остались в тайне. Но зато автомобили можно было разглядеть в движении. Второй год подряд на полигоне выступают представительские седаны российского производства Aurus, а также классические Мercedes и многотонные внедорожники.

Здесь без имен и лиц, ведь те, кто за рулем, отвечают за безопасность министров и президентов. До финального этапа соревнований дошли только 16 лучших шоферов Гаража особого назначения. Чтобы победить здесь, мало просто добраться до финиша быстро. Или машину надраить так, чтобы в дверь можно было смотреться. Главное — среагировать в экстремальной ситуации. Так в свое время, например, Косыгина спасли. И не его одного.

"Машина шла в районе метро "Кунцево", а поперек из бокового проезда выезжал "ЗИЛ". Маневрировали. Причем сделали это в паре, чтобы друг другу не мешать. Именно здесь людей учат тому, что нужно делать на самом деле", — рассказал Владислав Белов, ведущий инженер Транспортного управления.

Выйти из заноса на снегу или уйти от столкновения и на обычной-то машине тяжело, а здесь… Мало того что аэродинамически это — кирпич на колесах, так еще и законы физики мешают. Ведь инерция зависит от массы, а вместе с броней представительский лимузин может весить до шести тонн.

Сейчас с обтекаемостью лучше, зато и машины еще тяжелее. Змейка, занос, полицейский разворот — и все это на авто стандартной комплектации. Даже вспомогательные системы вроде ABS отключают. Такому и опытных шоферов учат годами.

Уже второй год в гонку заявляют Аurus. Машину, по сути, делали с нуля, а говорят, на трассе ведет себя лучше знаменитых немцев. Такой Мохаммед Али от автопрома: тяжеловес, а порхает, как бабочка.

Первое место разыграли в итоге именно на отечественных седанах. А вот кто его занял, осталось под грифом "секретно".



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