Пляжный футбол. «Спартак» вышел в финал Клубного чемпионата мира

15.02.2020, 22:06, Новости дня

В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.

У победителей голами отметились Мохамад Ахмадзаде (20-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36), а у железнодорожников единожды отличился Хамида Бехзадпура (34).

Таким образом, "красно-белые" вышли в финал турнир, где им будет противостоять португальская "Брага", а "Локомотив" в матче за третье место сыграет с японской командой "Токио Верди".

Стоит отметить, что ранее "Спартак" встречался с "Брагой" на групповом этапе, тогда встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российской команды.



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