«Не надо открывать окна». Замглавы Офиса президента Ковалив прокомментировала платежки за тепло

15.02.2020, 22:06, Новости дня

14 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что украинцы платят за высоку температуру в квартирах.

«Вот мы здесь, когда очень долго обсуждаем тарифы, себестоимость, я полностью поддерживаю мэра Николаева, который говорит: «Мы установили индивидуальные тепловые пункты». Стало тепло, в декабре температура плюс пять – значит, не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27, по 30 градусов – и за это все мы платим. Нужно ставить счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что он конкретно платит», – сказала Ковалив.

24 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».

14 февраля Гончарук сказал, что сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится.