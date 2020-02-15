Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе

15.02.2020, 22:06, Новости дня

Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, сообщил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Ряд наблюдательных постов оказались в глубоком тылу сирийской армии, возникает вопрос, зачем они нужны", — приводит слова Богданова ТАСС.

Он сообщил, что ситуация в Идлибе будут обсуждаться военными на встрече российской и турецкой делегаций, которая состоится в понедельник, 17 февраля, в Москве. Члены делегации попытаются достичь договоренностей о том, как способствовать снижению напряженности в республике, добавил высокопоставленный российский дипломат.

Он отметил также, что изначальная договоренность о создании зон деэскалации, в том числе в Идлибе, предполагала, что они будут временными со сроком действия в шесть месяцев для стабилизации обстановки там. "А прошло уже два года", — заметил Богданов.

Он сообщил и о том, что высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ якобы на высшем уровне руководит конфликтом в Ливии, не соответствуют реальному положению дел. "Не знаю, откуда он это взял", — признался дипломат.

Ранее в субботу, 15 февраля, глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление по Ливии. Он, в частности, указал, что маршал Халифа Хафтар не является сепаратистом, он и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны стороной в ливийском конфликте Советом Безопасности ООН.