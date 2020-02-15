Disney запускает коллекцию свадебных платьев в стиле персонажей из своих мультфильмов

15.02.2020, 22:04, Разное

Представители компании Disney заявили о создании коллекции свадебных платьев. Будущие жены даже смогут выбрать, в стиле каких героинь мультфильмов предстанут на свадьбе: Золушки, Ариэль, Жасмин или Белоснежки.

Чтобы осуществить свои планы бренд объединился с бутиком Allure Bridals, уточняет издание «Слово и Дело». Всего будущая коллекция Fairy Tale Weddings Collection будет состоять из более 15 платьев, начальная цена которых составит более 1,2 тысяч долларов (порядка 75 тысяч рублей). За самый дорогой наряд невестам придется заплатить уже более 10 тысяч долларов (почти 655 тысяч рублей). Впервые платья покажут общественности уже через 2 месяца в рамках Нью-Йоркской недели моды.

По словам руководителя Allure Bridals Келли Крам, девушки с ранних лет знакомы с главными героинями мультфильмов Disney и зачастую представляют себя в их образе. Каждый наряд будет украшен необычными деталями, относящимися к определенному персонажу.