Мнение: Кинчев снова с нами

15.02.2020, 21:59, Разное

Знак смены общественных настроений в России – крымнашист, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступил в поддержку обвиняемых по сфабрикованному ФСБ «делу Сети».

Это случилось еще в четверг, в Москве, на фестивале «Чартова дюжина». Константин Кинчев посвятил обвиняемым ребятам одну из песен.

Правда, говоря о Кинчеве в связи с его крымнашизмом, не следует его отождествлять, например, с каким-нибудь музыкантом-путинцем, вроде Бутмана.

Кроме того, может быть Кинчев и остался крымнашистом, но это – позавчерашний день, это – неактуально, лежит в далеком уже 2014 году, давно ушедшей эпохе реваншистского дурмана.

А вот сфабрикованное ФСБ «сетевое дело», посаженные молодые люди – здесь. Это горит. Тем более, что и сам Константин Кинчев имел проблемы с властями в советские времена. Он хорошо понимает, что это такое.

Комментаторы пишут Кинчеву:

«Внезапно прозрел, Костя? А еще недавно за Крым и Путина топил как угорелый. Не понимал, что это звенья одной гребаной цепи»?

Это не совсем справедливо. Кинчев – человек своевольный. Реагирующий на изменение настроений. Этим и ценен.

Во второй половине «нулевых» Кинчев – путинист. Но тогда основная часть страны жила в дурмане. Однако, уже в 2011 году Кинчев говорил «Коммерсанту»

«Путин, на определённом этапе его правления, был полезен стране, но его время, на мой взгляд, закончилось».

И в том же году Кинчев выступил против фальсификации выборов, поддержал протесты, спрашивал на концерте зрителей:

«Хотим мы, чтобы нами управляли жулики? Хотим, чтобы эти выборы были не сфальсифицированы, а переделаны и стали честными. Сегодня на эти вопросы ответ может дать только улица. У вас это проспект Кирова. К сожалению, только улица. Чтобы из нас не делали общество глухонемых, нужно принимать решения. Время, видимо, пришло».

Дальше был крымнашистский срыв и вот теперь состоялось возвращение Кинчева к народу. Того Кинчева, которого мы помним по временам перестройки. Тогда слова его песни «Мое поколение» из альбома 1985 года «Энергия» были таким же гимном, как знаменитая песня «Кино» «Мы ждем перемен».

Слова из «Мое поколение» звучали в прошлом, и возвращаются сегодня, как выражение мыслей и чувств молодых людей:

Моё поколение молчит по углам, моё поколение не смеет петь,

Моё поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть.

Моё поколение смотрит вниз, моё поколение боится дня,

Моё поколение пестует ночь, а по утрам ест себя.

Из далекого, сходящего со сцены Советского Союза, прилетел в протестную молодую современность привет от легендарного советского рока.

С возвращением, Костя!

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