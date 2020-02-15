Российские туристы попали под лавину на грузинском курорте Гудаури

15.02.2020, 21:57, Новости дня

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает информагентство InterpressNews.

«Группа российских туристов в Гудаури, недалеко от села Садзели, каталась в запретной зоне без надлежащих средств защиты, что привело к обрушению лавины», — цитирует агентство сообщение Компании развития горных курортов.

Инцидент произошел на канатной дороге Коби — Гудаури.

По информации агентства, к поискам людей подключились спасательные службы. Троих туристов уже спасли, ведется поиск еще одного.



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