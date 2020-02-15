VOAэкспресс 15 февраля 2020

15.02.2020, 21:52, Новости дня

Мюнхенская конференция

Госсекретарь Майк Помпео в субботу выступил в защиту глобальной роли США, пообещав, что западные ценности одержат победу над желанием Китая создать свою «империю». Помпео также заявил, что США готовы выделить миллиард долларов европейским странам для снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Вскоре после заявления Помпео с речью выступил французский лидер Эммануэль Макрон, который назвал политику России «крайне агрессивной», однако при этом призвал к сотрудничеству с Москвой.

Ранее на конференции выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который выразил сожаление по поводу подхода США, России и Китая к международной политике.

Викторина

В США никогда не наблюдалось недостатка в политических партиях, но начиная с 1852 года все президенты страны относились лишь к одной из двух главных американских партий. А способны ли вы отличить демократа от республиканца? Проверьте свои знания в викторине «Голоса Америки»

Ночной Таймс-Сквер

В начале ХХ века нью-йоркское чудо – залитый светом огней ночной театральный Бродвей с его главной площадью Таймс-сквер – называли «Великим белым путем». «Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеваные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе. Свет, свет и свет», – писал Владимир Маяковский в 1926.

А как сегодня выглядит это культовое для жителей и гостей Нью-Йорка место?

Earth View

Корпорация Google добавила около тысячи новых фотографий в свой сервис Earth View. Обновление включает в себя наиболее интересные изображения нашей планеты, снятые при помощи спутников и аэрофотосъемки.

И многие из этих снимков завораживают