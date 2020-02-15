Мнение: Развитие эстонскости и борьба с коноплей

15.02.2020, 21:50, Разное

О борьбе за сохранение "эстонскости".

Продолжение истории из этого материала https://colonelcassad.livejournal.com/5614026.html

В эстонском медиа-пространстве продолжает разгораться громкий скандал вокруг бывшего главного редактора газеты Postimees Пеэтера Хельме. Сейчас он делает все, чтобы отстраниться от амплуа циничного педофила и опровергнуть доводы полиции, предъявившей ему обвинение в совращении ребенка. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что Хельме уже не стесняется в выражениях и открыто обвиняет в коррумпированности и непрофессионализме своих коллег по журналистскому цеху, выступая этаким "борцом" за свободу слова и печати. Правда, рассказывая разоблачающие истории из жизни эстонских СМИ, Хельме почему-то "забывает" поведать

миру и о самом главном — личном примере.

Известный факт — Пеэтер Хельме имеет в правительстве Эстонии не просто хорошие знакомства и влиятельных покровителей, а серьезные родственные связи. Его дядя – это нынешний скандально известный глава МВД Эстонии, руководитель праворадикальной Консервативной народной партии Март Хельме, а сын главного полицейского Эстонии — министр финансов Мартин Хельме.

Очевидно, бывший главред Postimees в своей должности чувствовал себя настолько комфортно и расслабленно, что ему могли бы позавидовать многие. При такой семейной поддержке можно и не проверять факты в журналистских материалах, не волноваться за репутацию издания и не заботиться о качестве контента и привлечении рекламодателей. Зачем? Когда

твой дядя в МВД может замять любое дело, а другой родственник, напрямую работающий с бюджетом страны, найдет в два счета источники финансирования.

Такую схему можно называть как угодно – семейный клан, организованная преступная группа, или просто – родственные (и что крайне важно) весьма взаимовыгодные связи. Ведь не только Пеэтеру Хельме было комфортно работать под защитой влиятельных родственников. Те, кто знает ситуацию изнутри, говорят о том, что родственники Пеэтера очень умело использовали его возможности в своих высокопоставленных целях. Фактически в их руках был сосредоточен тотальный контроль над Postimees, одним из ведущих

изданий Эстонии. Проще говоря, семейный клан Хельме использовал редакцию исключительно в своих личных интересах, не особо считаясь с мнением издателей, и регулярно пичкая читателей порциями заведомо фейковых статей, пропитанных непроверенными фактами.

Сейчас никто не берется сказать, — как долго продолжалась бы эта семейная оккупация Postimees, если бы не поведение самих эстонских чиновников из клана Хельме. Не удивительно, что ощущение безнаказанности и вседозволенности, что называется, начало им "сносить крышу". Первым "головокружение от успехов" ощутил министр внутренних дел МВД Март Хельме: все чаще он стал позволять себе резонансные и оскорбительные высказывания, в том числе и в адрес руководителей соседних государств. Это

скандальное поведение сходило Марту с рук и, пожалуй, могло бы стать всенародной эстонской традицией. Если бы не оппозиционные партии, которые после каждой острой реплики главы МВД взрывались от возмущения и требовали отправить зарвавшегося чиновника в отставку. В итоге в дело приходилось не раз вмешиваться премьер-министру Юри Ратасу. Объяснения всегда были одни и те же: дескать Март Хельме высказал не официальную позицию Эстонии, а свое личное мнение, да к тому же журналисты его неправильно поняли. В итоге все это превратилось в хороший эстонский анекдот, а в сознании рядовых эстонцев личность

министра МВД стала ассоциироваться с образом самодура, любителя дешевого пиара и этакого зарвавшегося барина, плюющего на все приличия и устои.

И неудивительно, что Март Хельме уже давно начал раздражать более адекватных своих коллег по эстонскому правительству, да и само

руководство страны. И раздражение это в последние годы только усилилось, причем настолько, что главу МВД решили отправить на скамейку запасных, пока он не спровоцировал какой-нибудь международный скандал. Последней каплей стали его высказывания в адрес главы правительства Финляндии Санны Марин, которую Хельме назвал продавщицей. Спустя два дня после этого спича, в парламенте Эстонии голосовали за вотум недоверия главе МВД. Еще никогда Март Хельме не был так близок к провалу. За его отставку проголосовали даже его бывшие союзники – партия "Отечество". Для снятия чиновника не хватило всего шести голосов: за его уход проголосовало 44 депутата.

Выбить устойчивую почву из-под ног Марта получилось в конце 2019 года, когда полицейские возбудили уголовное дело в отношении его племянника, Пеэтера Хельме, вынудив последнего оставить руководство Postimees.

Вероятно, понимая, что теперь не получится контролировать издание, да и всю эстонскую прессу, занимаясь втиранием очков, скандальный глава МВД решил заработать очки политические. В январе 2020 года он отправился ни много ни мало – в США, заявив, что поехал изучать опыт американцев в борьбе с коноплей и отмыванием денег. Только спустя месяц он вернулся на

Родину. Остается только догадываться чему обучали главного полицейского Эстонии на протяжении такого длительного времени. Посмотрим как Март применит обретенные им знания и насколько это повлияет на "свободную прессу" Эстонии.

https://m.vk.com/wall-157346940_2072 — цинк

Эстония будет свободной от конопли!