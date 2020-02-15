Мужчина застрелил беременную женщину и ее мужа на улице в Калининграде

15.02.2020, 21:44, Новости дня

В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, убита семейная пара, их сын-подросток получил ранение, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника РИА «Новости», стрельба произошла рядом с Центральным рынком. Нападавший «выстрелил в мужчину и женщину – они убиты – и ранил их сына».

Источник ТАСС сообщил, что стрельба велась из «нарезного охотничьего оружия».

«Злоумышленник ранен и госпитализирован», – говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что «убитая была беременна».

Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек при стрельбе в центре города, ранен ребенок