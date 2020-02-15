Хоккеисты ЦСКА забросили четыре безответные шайбы в ворота «Локомотива»

15.02.2020, 21:31, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на выезде обыграл ярославский "Локомотив", забросив в ворота соперника четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей дубль оформил Кирилл Капризов (50-я, 53-я минуты) и по разу отличились Никита Нестеров и Андрей Светлаков. Стоит отметить, что Антон Слепышев записал на свой счет три результативных передачи.

ЦСКА с 88 очками лидирует в Западной конференции, а "Локомотив" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 66 очков. В следующем матче армейцы 17 февраля в Минске сыграют с местным "Динамо", а железнодорожники на следующий день примут "Витязь".



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