«ПСЖ» в драматичном матче в концовке упустил победу над аутсайдером Лиги 1

15.02.2020, 21:30, Новости дня

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле стадиона "Ла Ликорн" в Амьене сыграл вничью с местной одноименной командой – 4:4. Парижане довели беспроигрышную серию в Лиге 1 до 13 матчей – 11 побед, 2 ничьи.

Подопечные Томаса Тухеля к концу первой половины встречи уступали – 0:3, затем к 65-й минуте восстановили равенство в счете, на 74-й минуте вышли вперед, но упустили победу, пропустив на 92-й минуте.

У хозяев поля два мяча забил Серу Гирасси (5-я, 92-я минуты) и по одному – Гаэль Какута (29) и Фуссейни Диабате (40), а у гостей дубль оформил Ньянзу Куасси (60, 65) и по разу отличились Андер Эррера (45) и Мауро Икарди (74).

"ПСЖ" прервал победную серию из пяти игр и с 62 очками лидирует в турнирной таблице, а "Амьен", доведший безвыигрышную серию до 13 матчей, расположился на 19-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем матче турнира парижане в воскресенье, 23 февраля, примут "Бордо", а подопечные Луки Элснера днем ранее на выезде сыграют с командой "Страсбур".



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