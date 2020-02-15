Посты ДПС на Крымском мосту оснащены самым современным оборудованием

15.02.2020, 21:30, Новости дня

На автомобильных подходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС. Какие теперь инструменты контроля и предупреждения появились в распоряжении инспекторов?

Безопасность — на высоком уровне. Два новых поста ДПС на Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи оснащены самым современным оборудованием.

Теперь на проверку документов уходит в разы меньше времени. Водительское удостоверение сканируется на специальном устройстве — все данные сразу появляются на мониторе. Здесь можно узнать, есть ли у водителя нарушения, штрафы и находится ли он в розыске. Такую же информацию, но уже об автомобиле, инспекторы получают на посту еще до того, как машина к нему приблизится.

На подъездах к пунктам установлена еще одна система безопасности.

"Проехало транспортное средство, камера его зафиксировала, распознала номер, прогоняет сразу по имеющимся учетам. Если транспорт в розыске, сразу по громкоговорителям озвучивается, что приближается транспортное средство с таким-то регистрационным номером", — пояснил Илья Шувалов, начальник регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД Краснодарского края.

Посты ДПС на Крымском мосту открыли еще в мае 2018 года, но это были лишь временные модульные помещения. Сегодня вместе с новыми зданиями и современной системой безопасности инспекторы получили и 12 служебных автомобилей. На каждый пост — по шесть.

"Это современные, оснащенные оборудованием и транспортными средствами посты, а также досмотровый комплекс, который позволяет проверять те грузы, которые перевозятся на больших транспортных средствах. Это современная технология, которая даже видит, что находится в скрытых полостях", — сказал Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Две стороны Крымского моста становятся еще ближе. Инспекторы двух управлений ГИБДД — Крымского и Краснодарского — теперь передают друг другу информацию по радиосвязи. Дорожная обстановка над Керченским проливом — под полным контролем.

"В прошлом году был зафиксирован в сезон рекорд движения транспорта по Крымскому мосту — почти 37 тысяч автомобилей в сутки прошли по нему. Такой огромный поток транспорта требует отдельного внимания", — сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Уже в следующем году максимальную скорость движения по Крымскому мосту могут увеличить с 90 до 110 километров в час, как на большинстве автомагистралей. В ГИБДД обещают поднять этот вопрос после запуска движения по трассе "Таврида", которая пройдет через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя.