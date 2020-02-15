Гидрометцентр уточнил, что ждет Россию в марте

15.02.2020, 21:30, Новости дня

В Якутске сегодня встречали Солнце. Традиционный праздник народов Севера и Арктики после долгой полярной ночи сопровождается обрядами, национальными играми, танцами и, конечно, строганиной. Народы Севера издавна считали, что год складывается из двух отрезков: темной и светлой поры. Темная — это когда земля вроде и покрывается белым снегом, но стоит полярная ночь. А светлая — когда солнце полностью выходит из-за горизонта. В Москве, напимер, оно и не уходило. Но и окончательно белой зима так и не стала. Прогноз — от самого знающего — научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Конечно, уже во все наши архивы, во все банки данных нынешняя зима войдет как совершенно нетипичная. Мы все знаем о глобальном потеплении, но такие рекордные зимы — это даже не западноевропейская зима в Москве, а зима юга Западной Европы. Это Сицилия, юг Испании. Во Франции холоднее бывает, чем нынешней зимой на европейской части. Необычная зима. Все это будет еще исследоваться в течение определенного времени. Когда мы пойдем причину, тогда сможем более надежно прогнозировать такие экстремальные события. Март на всей территории страны ожидается теплым, причем класс "выше нормы" — на всей азиатской территории России. На европейской территории март ожидается около и выше нормы по температурному фону. Рассчитывать на мощные сугробы уже не приходится", — подчеркнул Вильфанд.

 



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