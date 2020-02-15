Лайма Вайкуле на время отказалась от авиаперелетов из-за эпидемии коронавируса

15.02.2020, 21:21, Разное

Исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что на время отказывается от авиаперелётов в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого пострадали более 60 000 человек. На данный момент певица может лишь мечтать о путешествиях на самолетах, хотя до недавнего времени любила регулярно посещать теплые страны.

Вайкуле призналась, она очень боится встречи с зараженным человеком на борту лайнера, из-за чего пока воздерживается от путешествий. Решение звезды может быть изменено только в случае завершения эпидемии коронавируса. В ближайшие недели певица намерена дать несколько концертов в городах РФ и Украины. Во время последнего посещения Москвы исполнительница пояснила поклонникам о своих планах. К примеру, её авторский фестиваль, проходящий в Юрмале каждый год, «обрел второе дыхание».

Стоит отметить, что к середине февраля, согласно статистике зарубежных экспертов, коронавирус унес жизни более 1400 человек, почти 7000 пациентов смогли вылечиться от опасного заболевания.