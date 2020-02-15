В России нашли способ повысить размер пенсии до 35 тысяч рублей

15.02.2020, 21:21, Разное

В РФ нашли метод повышения пенсии до уровня 35 тысяч рублей. Для выплат, которые откладываются на несколько лет, итоговая дотация станет больше примерно на 30-40%.
Соответствующее заявление сделано Александром Сафоновым, представляющего Академию труда и соцотношений, во время общения с журналистами. Отмечается, что были проведены отдельные расчеты и сотрудниками «Российской газеты».

Для увеличения выплат в рамках страхования по возрасту на новых условиях требуется отложить пенсию примерно на 10 лет. Только в этом случае получится достичь отметки в 33-35 тысяч рублей ежемесячно. При этом средние показатели для различных случаев будут регистрироваться в индивидуальном порядке.



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