Выборы в Украине могут пройти осенью 2020 года, сообщил Зеленский

15.02.2020, 21:15, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы украинские местные выборы прошли на всей территории Украины, включая временно неподконтрольные районы Донбасса и аннексированный Крым, уже в октябре 2020 года. Об этом он заявил 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. 

«Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных условий безопасности и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас», – цитирует Зеленского Укринформ.

Президент Украины напомнил, что российская сторона открыто информирует весь мир о том, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов. 

Зеленский добавил, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украины, всем миром легитимными. «Они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы», – отметил украинский президент.

 



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