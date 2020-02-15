Учителя уволили из-за стихотворения Есенина, эмоционально прочтенного восьмиклассникам

15.02.2020, 21:14, Новости дня

В Петербурге учитель сестрорецкой школы № 545 вынужден был уволиться по собственному желанию после того, как он во время внеклассного занятия по литературе с выражением прочел школьникам «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. Причиной стали «нелитературные слова» в стихотворении. Сюжет об этом показал «Пятый канал».

Никитин рассказал изданию «Бумага», что всего лишь прочел произведение с выражением и комментариями. В нем есть слово «задница», учитель употребил также слово «жопа». Это записали на видео ученики, оно попало к руководству школы.

В сюжете «Пятого канала» директор школы Елена Лагутина говорит, что Никитин «безобразно себя вел», «послал всех…», «продемонстрировал это все».

После того, как история попала в прессу, комитет по образованию Петербурга решил проверить информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы, пишут РИА Новости.