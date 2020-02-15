Зеленский заявил об окончании войны на Украине в «его мозгу»

15.02.2020, 21:12, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для него лично война на Украине окончена.

«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозгу я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был», – сказал Зеленский на конференции, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Киев будет делать все, чтобы ментальность и мировоззрение, как у украинцев, были у всего мира, «у всех, от кого зависит мир на Донбассе и возвращение нашей родной земли».

Ранее на Мюнхенской конференции украинский президент выразил уверенность, что за пять лет его президентства конфликт в Донбассе будет закончен.



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