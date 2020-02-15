Корреспондент ВГТРК пробрался туда, куда мечтают попасть все репортеры

15.02.2020, 21:06, Новости дня

Репортаж, который, без преувеличения, можно увидеть только у "Вестей в субботу". Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин пробрался туда, куда мечтают попасть все репортеры его калибра. Но правильный калибр — только у него. При этом военное слово "калибр" не случайно. Александр сейчас — на линии фронта в Ливии. Какой у этой линии фронта прошел за митинг?

"Остановите войну!" — под таким лозунгом прошел невиданный по своим масштабам митинг в Бенгази на площади Киш. Именно здесь была объявлена победа революции над режимом Каддафи.

В эти дни Ливия отмечает годовщину восстания, которое началось в столице восточной провинции Киренаики. Но победа оказалась пирровой — страна погрузилась в хаос многолетней гражданской войны.

Десятки тысяч человек, уставшие от войны и разрухи, на площадях крупнейших ливийских городов требовали от западных государств и Турции оставить их страну в покое. Поток оружия и наемников из исламских группировок должен быть остановлен.

На митинге танки были надувными, но бойцы, штурмовавшие Триполи, видели настоящую турецкую бронетехнику в деле. Восстановить Османскую империю здесь не позволят.

На площадь в Бенгази на своих скакунах приехали из пустыни берберы. "Мы — против политики Эрдогана и того, чтобы он сеял зерна войны на нашей земле", — говорят они.

Берберские шейхи голосовали за депутатов Палаты представителей, ливийского парламента, который переехал на восток страны. Они не признают триполитанское правительство национального согласия. Его премьера Фаиза Сараджа обвиняют в том, что для своей защиты он пригласил в страну исламские группировки и недобитых игиловцев из Сирии и Ирака.

12-летняя девочка Якин, которая в своей жизни не видела ничего, кроме войны, а несколько лет и вовсе провела в захваченном игиловцами городе, взывает к мировым лидерам: "Спасите мой дом и мою страну!" "Я хочу спасти свое детство", — призналась Якин.

Если бы ее только могла услышать норвежская девочка Грета Тумберг, которая обвинила взрослых, что те лишили ее детства. Она просто не знает, какое может быть детство, например, у ее ливийских сверстников.