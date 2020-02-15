Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения

15.02.2020, 21:06, Новости дня

На Украине от старости умерла восьмилетняя девочка. Анна Стаднюк страдала от редкого генетического заболевания – детской прогерии или синдрома Хатчинсона — Гилфорда, при котором организм преждевременно стареет.

В Волынской областной детской больнице подтвердили смерть девочки. Аня наблюдалась у них всю свою непродолжительную жизнь. По словам медиков, ее органы были в таком состоянии, что могли бы принадлежать 80-летнему человеку. При этом ребенок весил всего 8 килограммов.

Больные прогерией не растут, но стареют за год на 10 лет. Часто умирают от инсультов, у малышки уже было несколько ударов. Она даже страдала от тетрапареза конечностей.

В мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. Впервые данное заболевание было описано в 1886 году. Ане поставили диагноз, когда ей было 6 лет, тогда она весила всего 5 килограммов. Она была единственным человеком с прогерией на Украине, передает "Волынь24".



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