Взорвавшаяся губа едва не ослепила женщину

15.02.2020, 21:06, Новости дня

Жуткая история произошла с жительницей английского города Стокпорт: у нее взорвалась губа, накачанная неумелым врачом. В результате молодая женщина едва не ослепла.

Как сообщает издание The Sun, 25-летняя Джессика Майотт, мечтая стать более красивой, обратилась в косметическую клинику, чтобы ей скорректировали форму рта и скул. Там ей ввели три миллилитра филлера в губу. За это она заплатила 450 фунтов стерлингов.

На следующий день губа у женщины распухла и начала сильно болеть. В косметической клинике, где она проходила процедуру, оказался выходной, поэтому ей пришлось обратиться в обычную больницу. Там врачи заявили, что у англичанки инфекция в крови, и прописали ей антибиотики.

Однако ночью Майотт опять почувствовала нестерпимую боль и удушье. Кроме того, она ощущала сильное жжение в глазах. Женщина вновь обратилась в больницу, где ей порекомендовали другие лекарства.

А через несколько дней верхняя губа Майотт лопнула. В результате ей пришлось перенести операцию. Женщина пролежала в больнице неделю. По после выписки она получила компенсацию в размере 2500 фунтов стерлингов.



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