Норвежские власти отказались от предложения Лаврова

15.02.2020, 21:06, Новости дня

Норвегия отказалась от предложения главы МИД РФ Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.

Как сообщил заместитель главы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен, в письме, которое Лавров в начале февраля направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серэйде в связи с 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене, "не содержалось ничего нового".

"Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории", — сказал Халворсен, слова которого приводит РИА Новости.

Отношения между Осло и Москвой он охарактеризовал как конструктивные и прозрачные, но посоветовал РФ заняться восстановлением отношений с Западом после кризиса на Украине.

В своем письме норвежской коллеге глава МИД РФ, в частности, выразил озабоченность тем, что в отношении россиян на Шпицбергене действует ряд ограничений, кроме того, российская сторона не согласна с установлением Норвегией так называемой рыбоохранной зоны. В этой связи Лавров предложил норвежским коллегам провести двусторонние консультации.

На прошлой неделе посольство РФ в Осло также обвинило власти Норвегии в нарушении договора о Шпицбергене. В дипмиссии заявили, что не ставят под вопрос суверенитет Норвегии над архипелагом, однако подчеркнули, что Шпицберген не является "исконно норвежской территорией".



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