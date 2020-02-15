Украинцам посоветовали не открывать окна

15.02.2020, 21:05, Новости дня

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив посоветовала гражданам не открывать окна, чтобы экономить на отоплении.

Ковалив порекомендовала украинцам установить в своих домах счетчики тепла, чтобы не переплачивать во время теплой зимы. В эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» она рассказала, что ради того, чтобы в квартире не было жарко, люди открывают окна, тем самым «выбрасывая деньги в форточку», передает «Обозреватель».

«Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре плюс пять, значит не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов и за все это мы платим», – заключила Ковалив.

Ранее сообщалось, что Зеленский вмешался в историю женщины, которой советовали продать пса для оплаты ЖКХ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Должники России возвращают долги

14.01 / Названа причина появления зеленого снега под Челябинском

09.12 / Три российских флага — это супер!

25.12 / Первый поезд из Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Севастополь

24.01 / Песков: Если граждане проголосуют против, поправки в Конституцию не вступят в силу

19.12 / Участники контактной группы не смогли определить дату нового перемирия на Донбассе – Пристайко

04.02 / Гравитационные волны помогут понять, как Вселенная избежала самоуничтожения

29.12 / В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – штаб ООС

13.02 / Турция направила войска в Идлиб для «контроля над регионом»

05.02 / Глава авиакомпании Cathay Pacific призвал 27 тысяч сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика