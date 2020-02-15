Apple возобновила работу магазинов в Китае, но проверяет всех посетителей на коронавирус

15.02.2020, 21:04, Разное

Как известно, американская корпорация Apple является владельцев сразу пяти магазинов в столице Китая – Пекине. Впрочем, сейчас их работа осложнена в связи с эпидемией коронавируса в Поднебесной, а клиентов проверяют на наличие недуга.
По информации представителя зарубежного агентства CNBC, работникам магазина Apple необходимо измерять температуру у всех посетителей прямо на входе. Помимо этого, существуют и другие правила, такие как ограниченное число клиентов одновременно. График работы магазинов тоже изменился – теперь они открыты лишь с 11-00 до 18-00 по местному времени, вместо привычных 12 часов.

Поскольку в Китае продолжается эпидемия опасного коронавируса, рабочим магазинов Apple необходимо прочищать демо-образцы и витрины хотя бы два раза за смену. Аналогичные правила распространяются и на сервисные центры купертиновской компании.



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