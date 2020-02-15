Андрей Разин прокомментировал информацию о возможном появлении в телеэфире дочери Анастасии Заворотнюк

15.02.2020, 21:04, Разное

Продюсер Андрей Разин высказал свою точку зрения по поводу данных о якобы приглашении дочери Анастасии Заворотнюк на передачу Андрея Малахова. Он не исключил, что близкие актрисы могут решиться на это из-за нелегкой материальной ситуации.

Ранее неоднократно продюсер поп-группы «Ласковый май» сообщал о ситуации вокруг Анастасии Заворотнюк на своей странице в социальной сети. По его мнению, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» ныне сложное время, включая и непростое денежное положение. Представители телекомпаний осуществляют попытки пригласить на шоу членов семьи знаменитости. Напомнил Андрей Разин о скандале в семье Лолиты Милявской и инциденте, связанном с ним и бывшим подопечным Юрием Шатуновым: якобы за все эти случаи телевизионщики платили мужу исполнительницы и экс-лидеру «Ласкового мая» соответственно за критику оппонентов.

Разин уверен, что такую работу телекомпании выполняют ради получения высоких рейтингов, построенных на скандалах. Каждая студия будто бы хочет узнать эксклюзивные подробности об Анастасии Заворотнюк и, как не исключил представитель поп-коллектива, дочь актрисы может за определенную денежную сумму появиться в программе, потому как ее семья, возможно, имеет проблемы с деньгами.