Украинская прокуратура возбудила дело из-за задержания Россией украинских моряков в Азовском море

15.02.2020, 20:57, Новости дня

Прокуратура украинской автономной республики Крым возбудила уголовное дело после задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море. Об этом сообщает РБК.

Случившееся представители украинской прокуратуры назвали «незаконным захватом». Уголовное дело заведено по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины — похищение человека и угон или захват морского судна.

Ранее сообщалось, что в погрануправлении ФСБ Крыма сообщили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. В ходе его осмотра выявили более 290 экземпляров камбалы, а также незаконное орудие для лова — ставную сеть.

Капитан судна факт незаконного вылова камбалы-калкана признал, заявив при этом, что претензий к российским пограничникам не имеет.