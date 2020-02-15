Зеленский: Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах

15.02.2020, 20:54, Новости дня

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский назвал себя человеком, который говорит то же, что и другие люди. Стенограмму его выступления опубликовал сайт главы государства.

«Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. …Возможно, чтобы это поняли опытные мировые политики и дипломаты, это должен сказать я, человек, который никогда раньше не был политиком, не является мастером туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики. Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах», – сказал президент.

По его словам, голос «людей на улицах во всех уголках нашей планеты» должен быть услышан мировыми лидерами.

«Потому что запрос на обновление мировой архитектуры – это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды людей», – отметил Зеленский.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами». Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.