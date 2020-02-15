Задержан публиковавший компромат на политиков Франции художник Павленский

15.02.2020, 20:37, Новости дня

В Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, который ранее опубликовал интимные видео с якобы участием экс-кандидата на пост мэра французской столицы Бенжамена Гриво, информирует телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным канала, Павленского задержали во второй половине дня в Париже. При этом источник в полиции заявил, что правоохранители разыскивали его со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом», передает РИА «Новости».

По информации газеты Parisien, Павленского задержали на выходе из отеля за участие в драке, которая произошла в канун Нового года.

Также стало известно, что сайт Павленского, где он публиковал компромат на политиков, заблокирован. «Я приношу извинения всем зрителям и читателям pornopolitique. Порноресурс просуществовал менее 3 дней и был заблокирован властями Франции», – написал Павленский в Facebook, заверив, что интернет-ресурс будет восстановлен.

Напомним, в пятницу кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво снялся с предстоящих выборов после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием. Павленский, который опубликовал ролик, указал на противоречие заявлений сторонника семейных ценностей Гриво и его поведения в видео. Позже художник пообещал продолжить публикацию секс-компромата на политиков Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Павленский опозорил соратника Макрона.



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