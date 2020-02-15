Смех сына Тимати и Анастасии Решетовой восхитил поклонников

15.02.2020, 20:30, Разное

Поклонники рэпера Тимати восхитились смехом его подрастающего сына Ратмира. Видеозапись опубликовала избранница исполнителя Анастасия Решетова.

Небольшой ролик появился в Stories на официальной странице Анастасии Решетовой в Instagram. На видео ребёнок веселится, балуясь с погремушкой. Такое поведение трёхмесячного малыша приводит в восторг возлюбленную Тимати, и она продолжает играть с ребёнком, слушая как он радостно смеётся. Поклонники не остались в стороне и тоже были очарованы настроением Ратмира.



Внимание короткий видеоролик привлёк не только из-за действий Решетовой и её сына. Многим было куда интереснее взглянуть на лицо мальчика, так как Тимати и его избранница до недавнего времени предпочитали не показывать его общественности. Теперь же звездная пара не только публикует видео, но и делает фотографии с малышом.