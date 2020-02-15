Лавров обвинил международное сообщество в “культивировании фантома российской угрозы”

15.02.2020, 20:30, Новости дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил международное сообщество, в частности европейские страны, в «культивировании фантома российской угрозы». Об этом он заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео его выступления опубликовал телеканал «Россия 24».

“Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры – все это генерирует непредсказуемость. В железе воссоздается структура противостояния холодной войны. Пора пока не поздно отказаться от культивирования фантома российской угрозы, да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет”, – сказал Лавров.

Он добавил, что “отправной точкой диалога должен оставаться принцип равной и неделимой безопасности, провозглашенный на высшем уровне в таких важнейших документах, как Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия для новой Европы 1990 года декларация”.

Хельсинский заключительный акт, подписанный главами 35 государств 30 июля – 1 августа 1975 года, среди прочего, закреплял принцип нерушимости границ. Этот принцип Россия нарушила в 2014 году, оккупировав украинскую Автономную Республику Крым и начав после этого вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.