Лавров обвинил международное сообщество в “культивировании фантома российской угрозы”

15.02.2020, 20:30, Новости дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил международное сообщество, в частности европейские страны, в «культивировании фантома российской угрозы». Об этом он заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео его выступления опубликовал телеканал «Россия 24».

“Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры – все это генерирует непредсказуемость. В железе воссоздается структура противостояния холодной войны. Пора пока не поздно отказаться от культивирования фантома российской угрозы, да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет”, – сказал Лавров.

Он добавил, что “отправной точкой диалога должен оставаться принцип равной и неделимой безопасности, провозглашенный на высшем уровне в таких важнейших документах, как Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия для новой Европы 1990 года декларация”.

Хельсинский заключительный акт, подписанный главами 35 государств 30 июля – 1 августа 1975 года, среди прочего, закреплял принцип нерушимости границ. Этот принцип Россия нарушила в 2014 году, оккупировав украинскую Автономную Республику Крым и начав после этого вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел из-за возгорания кучи мусора – СМИ

18.01 / В Харькове мужчина на работе угрожал взорвать гранату, дома у него изъяли арсенал боеприпасов

11.02 / Россиян попросили рассказать о реальных условиях ипотеки

15.01 / Если в РФ взбунтуется элита, она скинет и Путина, и премьер-министра, которого он хочет поставить президентом – журналист Яковина

12.02 / В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживают 116 граждан Украины – Денисова

27.01 / Байден счел Трампа неспособным защитить США от коронавируса

28.01 / Грузия и Казахстан готовят эвакуацию своих граждан из китайского Уханя

30.12 / Количество жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

24.01 / Песков указал не неосведомленность СМИ в ситуации с помилованием Ходорковского

13.01 / Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика