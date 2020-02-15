Der Spiegel — Анкара рассчитывает на помощь Запада, если Москва не ограничится «войной слов»

15.02.2020, 20:30, Новости дня

«Война слов» между Россией и Турцией в Сирии началась уже давно, и теперь местные жители гадают, не сойдутся ли в скором времени российская и турецкая армии в Идлибе, пишет Der Spiegel. Не позовёт ли Турция НАТО на подмогу, если дело действительно дойдёт до вооружённого столкновения? — задаётся вопросом немецкое издание.


Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин «взяли курс на конфронтацию» в сирийской провинции Идлиб, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Война слов» между Россией и Турцией в Сирии началась уже давно, и теперь местные жители гадают, «не сойдутся ли в скором времени российская и турецкая армии в Идлибе», отмечают авторы статьи Максимилиан Попп и Анна-София Шрайбер.

Тем временем Анкара уже отправила дополнительные подразделения в регион, а войска президента Сирии Башара Асада якобы «взяли в осаду» сразу несколько наблюдательный постов турецкой армии в провинции Идлиб, уточняют журналисты Der Spiegel.

Турецкий лидер пока ограничился ультиматумом. Его партнёр по правительственной коалиции, «правый экстремист» Девлет Бахчели, однако, потребовал разработать план по наступлению на Дамаск и «ликвидации тирана», сообщают Попп и Шрайбер.

Из-за «воинственной риторики» и наращивания военного присутствия в регионе ситуация в провинции Идлиб действительно может очень быстро полностью выйти из под контроля, признают авторы статьи.

Не позовёт ли в ближайшем будущем Турция НАТО на подмогу? — задаются вопросом журналисты немецкого издания.

Если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Российской Федерацией в Идлибе, то в этом случае турецкое правительство, похоже, всерьёз «надеется на содействие Запада», подчёркивают Попп и Шрайбер.

В частности, на этой неделе Анкару с визитом посетил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наш союзник Турция в опасности. И эта угроза исходит от РФ и режима Ассада», — заявил во время пресс-конференции американский дипломат.

«Что будет, если конфликт между Турцией и РФ продолжит накаляться? — задал Джеймсу Джеффри вопрос один из турецких журналистов. — Поддержит ли Североатлантический альянс Турцию?»

Ответ на этот вопрос мир, пожалуй, узнает совсем скоро, полагают журналисты немецкого журнала Der Spiegel.



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