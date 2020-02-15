Эрдоган обвинил Россию в «руководстве» войной в Ливии

15.02.2020, 20:26, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что РФ якобы руководит войной в Ливии, информирует телеканал Эн-ти-ви.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют «Вагнером». И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с «Вагнером»]. В настоящее время РФ руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», – утверждал Эрдоган в разговоре с журналистами в своем самолете, возвращаясь из Пакистана, передает ТАСС.

В подтверждение своих слов турецкий лидер также рассказал о некой фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и еще один человек, кого турецкий лидер назвал руководителем «Вагнера».

Между тем, ранее командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что «Ливия станет могилой для террористов и его наемников». Он уточнил, что мира не будет, пока «не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные милиции, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию».