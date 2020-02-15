15.02.2020, 20:24, Новости дня

Российского художника-акциониста Петра Павленского, который накануне опубликовал компрометирующее видео с кандидатом в мэры Парижа Бенжаменом Гриво, задержали во французской столице. Об этом сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, полиция разыскивала Павленского с 2 января.

Напомним, накануне Павленский опубликовал интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона. На видео женатый кандидат ведет весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями. После публикации ролика, уличающего его в супружеской неверности, Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Павленский покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.