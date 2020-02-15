Светлана Лобода после обвинений в «пьяных танцах» показала свои движения на кастинге в «ВИА Гру»

15.02.2020, 20:21, Разное

Недавно выступление Светланы Лободы попало под обсуждение из-за ее необычных танцев, названных многими «пьяными». Вокалистка решила показать давнее видео с кастинга в «ВИА Гру», чтобы доказать, что такой танцевальный стиль был у нее всегда.

Благодаря Светлане Лободе концерт Big Love Show 2020 зрители запомнили надолго. Исполняя песню «Новый ритм» артистка стала странно двигаться, демонстрируя необычный танец. Фанаты смогли увидеть в Сети видео, где певица делает резкие движения, которые не попадают в ритм, потом ударяет себя по голове, забрасывает высоко ногу, овивая ее рукой с микрофоном и продолжая петь. В Сети назвали это исполнение «пьяными танцами» и даже стали сравнивать его с «выходкой» Димы Билана в Самаре.

Светлана Лобода, прочитав много замечаний хейтеров, решила выйти на связь. Артистка в своем Instagram продемонстрировала видео с кастинга в группу «ВИА Гра», где она показывает не менее интересный танец. Публикацию вокалистка подписала, сообщив, что «пьяные танцы» были еще 16 лет назад. Поклонники признались, певица нравится им именно за такую эксцентричность и попросили ее не становиться такой, как все.