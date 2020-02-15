Samsung Galaxy Z Flip оказался лучшим Motorola RAZR в эксперименте на прочность при падении

15.02.2020, 20:21, Разное

Аналитики в рамках эксперимента сопоставили два новых смартфона следующего поколения: Motorola RAZR и Samsung Galaxy Z Flip. Видеоролик с результатами проведенной работы по проверке прочности гаджетов при падении обнародован на канале EverythingApplePro в YouTube.
Авторы отметили первоначально превосходство южнокорейской разработки над противником, что заметно ощущается по качеству сборки, материалам корпуса, шарнирному соединению и иным техническим особенностям. Samsung Galaxy Z Flip позиционируется у потребителей современных технологических продуктов как более завершенное и дорогостоящее мобильное устройство с лучшими параметрами. Единственным важным плюсом Motorola RAZR стал внешний дисплей с немалой диагональю.

Отмечается и то, что гибкий экран Galaxy Z Flip покрывается защитным сверхтонким стеклом, в то время как поверхность его оппонента – пластиковая. По мнению некоторых пользователей, тактильные ощущения намного лучше именно при использовании южнокорейской разработки.

В рамках опыта испытали гаджеты на прочность при падении, с чем нередко сталкиваются юзеры. Как правило, часто по этой причине ломаются дисплеи, которые дорого обходятся разработчикам в процессе сборки смартфонов. Итог исследования продемонстрировал, что Samsung Galaxy Z Flip оказался в этой «схватке» победителем. Его экран не удалось ухудшить, а треснувшую стеклянную часть корпуса несложно заменить из-за приемлемой стоимости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Ученые заявили о способности генетически-модифицированных деревьев очищать воздух

18.12 / Лавров покинул МХАТ и «Табакерку» из-за разительных перемен в театрах после смерти Табакова

16.12 / «Народ шарахается»: с Путиным публично отказались обниматься

26.01 / Мнение: Канадские цивилизаторы в Сомали

26.12 / Мнение: Незваный прокурор

31.12 / Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья

06.12 / У Зеленского готовы к изменению Конституции и дать больше полномочий ОРДЛО

03.12 / Курс рубля ослабил позиции

22.01 / Первая русская революция и контрабанда европейского оружия

30.12 / «Он козел»: раскрывшая любовника Лолита заикнулась о шестом замужестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика