Мнение: Сбывшееся пророчество Радищева, потребление продуктов питания и мечты советского человека

15.02.2020, 20:20, Разное

1. Читаю Радищева, «Путешествие из Петербурга в Москву». Удивительно креативный автор — хоть прямо сейчас в качестве гостя на «Эхо Москвы».

Очень любопытен фрагмент про крепостных, который я процитирую чуть ниже. Радищев, понятно, был за всё хорошее и против всего плохого, но когда начитавшиеся Радищева люди сделали всё по его заветам, у них снова получилось то самое крепостное право, которым возмущался писатель: с трудоднями, столовыми, дефицитом лошадей и налогом на холостяков:

https://ru.wikisource.org/wiki/Путешествие_из_Петербурга_в_Москву_(Радищев)

Способом к сему надежнейшим почёл он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудою, устремляющимся на бою грудою, а в единственности ничего не значащим. Для достижения своей цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин всех крестьян, жён их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые щи, а в посты и постные дни хлеб с квасом…

Таковым урядникам выдавалась также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда забирал себе, платя за них цену по своей воле.

2. Коллега genby недавно обновил свою табличку с данными о потреблении основных категорий продуктов в РСФСР и России:

https://genby.livejournal.com/818225.html

Как видно, по сравнению с 1980-м годом мы едим меньше хлеба, картофеля и сахара – то есть, углеводов, избыток которых вреден для здоровья. Также мы едим меньше яиц и молока – то есть, дешёвых источников белка.

Зато выросло потребление здоровой пищи – овощей, фруктов и растительного масла, а также дорогих белков – мяса и рыбы.

3. Коллега lrlay777 рассказывает, о чём мечтала простая советская семья в 1980-е годы:

Могу вспомнить семейные хотелки из 1980-х.

Погреб (а то картошку и всякие консервированные соленья, которые на даче для прокорма выращивали, приходилось хранить в погребе у родственников, живших на другом конце города).

Об отдыхах на курортах мечтать не приходилось – всё равно некогда на них было ездить. Потому что свободное время, — отпуск, каникулы, – тратились на вышеупомянутую дачу и сельскохозяйственные работы на ней.

Автомобиль, хотя бы копеечку подержанную. Опять же – на дачу ездить на ней, а то в переполненной электричке, да ещё с урожаем, да ещё пехом топать немало – утомительно.

Домашний телефон. Кстати, изначально в квартире он был, но потом отобрали. Поскольку по соседству жила одинокая старушка со слабым здоровьем, которой телефон был нужен на случай вызова скорой. И ГТС не нашла ничего лучше, как решить эту проблему, отобрав телефон у нас.

Сейчас же бытовых хотелок очень много, даже не хочу перечислять, но они все не являются столь уж для меня актуальным, как были советские. Нынешние хотелки — это баловство уже, а не насущная необходимость. И это, собственно, не хотелки уже, а планы.

Хотя… моторный катер можно к хотелкам отнести, пожалуй. И хочу, и не могу себе позволить в обозримом будущем. Ведь ему ещё парковка нужна, а с этим – туго.