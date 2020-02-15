Эксперт: Проект строящейся Белорусской АЭС стал заложником политической повестки

15.02.2020, 20:19, Новости дня

Срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут чуть ли не на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший специалист консалтинговый компании «Бридженс» Алексей Тимченко.

«Росатом фактически попал в заложники политической повестки. Ситуация для госкорпорации еще отягчается и тем фактом, что с экономической точки зрения Белоруссия не заинтересована в быстром вводе в эксплуатацию новых энергетических мощностей. Производство электроэнергии в стране сейчас профицитное и спрос на новые мощности ограничен отсутствием роста энергопотребления», – сказал Тимченко.

Он уточнил, что трудности Росатома вызваны ужесточением и избыточностью требований со стороны белорусских регулирующих и административных органов. При этом Тимченко отметил, что белорусский президент уже публично увязывает реализацию проекта с требованием пересмотра условий государственного кредита РФ на строительство АЭС.

В том, что проект БелАЭС стал заложником политических амбиций руководства Белоруссии, уверен и эксперт Института международных отношений МГИМО МИД РФ Леонид Гусев.

«Строительство первой АЭС в Белоруссии фактически стало заложником политических амбиций белорусского руководства. Это крупнейший проект в российско-белорусских экономических отношениях, он, безусловно, привлекает к себе внимание. Поэтому неудивительно, что глава белорусского государства выбрал именно его для шантажа российского руководства. Росатом здесь попал под «горячую руку», – сказал Гусев, передает РИА «Новости».

По его данным, в последние несколько месяцев строительство атомной станции «всячески тормозится именно белорусской стороной, которая, судя по всему, просто не готова принимать этот объект».

Накануне Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на строительство БелАЭС.