В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса

15.02.2020, 20:14, Новости дня

Пожилой турист из Китая скончался от коронавируса во Франции. Смерть 80-летнего китайца в Париже стала первым летальным случаем, наступившим в результате осложнений от уханьского коронавируса на территории Европы. Кроме того, власти Египта сообщили о первом случае инфицирования коронавирусом на африканском континенте.

Власти китайской столицы ввели 14-дневный карантин для всех, кто возвращается в Пекин после 14 февраля.

В сообщении газеты Beijing Daily говорится, что «все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом».

Национальная комиссия здравоохранения Китая в субботу сообщила, что от коронавируса умерли еще 143 человека. Таким образом число умерших за все время с начала вспышки превысило 1500 человек.

Комиссия также подтвердила еще 2641 случай инфицирования за последние сутки, что, однако, несколько ниже в сравнении с предыдущей статистикой. За день до этого китайские власти сообщили о том, что за сутки коронавирус был выявлен у 5090 человек.

Китайское правительство недавно изменило методику диагностики и учета новых случаев, что привело к всплеску числа зарегистрированных случаев заражения. Согласно новой методике, врачи могут использовать для диагностики снимки легких и другие анализы, не полагаясь исключительно на результаты лабораторных исследований крови.

По данным властей КНР, наибольшее число смертей зафиксировано в Ухане, где, как предполагается, находится эпицентр вспышки заболевания. В общей сложности по состоянию на вечер пятницы в Китае было выявлено 66 492 случая заболевания коронавирусом.

Еще одна смерть от коронавируса была зарегистрирована в Японии: 80-летняя женщина скончалась от осложнений коронавируса в больнице в пригороде Токио. Это первый летальный случай на территории Японии. Кроме того, два смертельных случая были зарегистрированы на Филиппинах и в Гонконге.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили в четверг о 15-м случае инфицирования коронавирусом на территории США. Инфицированный американец прибыл на базу ВВС в Сан-Антонио (штат Техас) 7 февраля на борту чартерного рейса из Уханя, который был организован Госдепартаментом. Пациент находится под медицинским наблюдением.

В заявлении CDC говорится, что в ближайшие дни и недели, скорее всего, будут выявлены новые случаи заболевания коронавирусом на территории США, в том числе, среди людей, которые недавно вернулись из Уханя.

В Госдепартаменте в субботу сообщили, что на прошлой неделе, благодаря совместным усилиям федеральных и местных властей, а также американских частных организаций и компаний, в Китай было доставлено 17,8 тонн средств индивидуальной защиты и медикаментов. Из Уханя в США были эвакуированы свыше 800 человек.

Среди организаций, которые внесли наибольший вклад в оказание помощи Китаю – проект HOPE, Boeing, Intermountain Healthcare и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней.

Эвакуацию американцев из Уханя удалось оперативно провести благодаря авиаперевозчикам Phoenix Air Group, Inc. и Kalitta Air LLC.