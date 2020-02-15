Личное: Показать грудь мужу подруги

15.02.2020, 20:11, Разное
Ксения Собак опубликовала фотографию:
Фото: Соцсети
Слева — Глюкоза, мужу которой Собчак когда-то направляла фотографию своей пилотки, справа — какая-то другая подруга Ксении.
Фотография, как фотография: обычные бабы, много фотошопа.
Тема, в общем-то, выеденного яйца не стоит, если бы не одно «но».
В подписи к снимку фотографом значится муж женщины справа, постановщиком — муж Собчак.
Что же получается?
Две семейные пары решили отдохнуть вместе. К ним прибилась абсолютно ненужная своему мужу Глюкоза.
Представили?
А теперь представьте себя на месте этих людей.
Девки, вот вы бы стали светить соски перед мужем подруги? Ну, допустим, засветили. А дальше что? Все вместе отправитесь ужинать? Мне одной это кажется чем-то не совсем нормальным?
Я — ханжа, или это действительно фу — показывать сиськи мужу подруги?
Вот сидит такой Богомолов, жрёт какой-нибудь фрукт, а напротив — Глюкоза или та баба, что справа. И этот самый Богомолов теперь точно знает, как выглядят соски и той, и другой. Как, впрочем, и муж той, что справа, тоже в курсе, как выглядит грудь Собчак.
Девки, можете себя представить в такой ситуации? Вы бы смогли показать грудь мужу подруги? Попозировать перед ним топлесс, например?
Пацаны, а если ваша жена снимет лифчик перед мужем подруги, как вы к этому отнесётесь? Вам будет комфортно бухать с мужиком, который вживую видел соски вашей жены?
Мне, правда, интересно.
А ещё мне интересно, почему на фотографии, размещённой в блоге Собчак, у неё есть, хоть и хлипенькая, но грудь, а на фотографиях, размещённых в аккаунтах её так называемых подруг этой груди нет от слова «совсем»?
Фото: Соцсети
Куда делись сиськи? Причём у всех?
Источник: Лена Миро
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