Личное: Показать грудь мужу подруги

15.02.2020, 20:11, Разное

Ксения Собак опубликовала фотографию:



Фото: Соцсети

Слева — Глюкоза, мужу которой Собчак когда-то направляла фотографию своей пилотки, справа — какая-то другая подруга Ксении.

Фотография, как фотография: обычные бабы, много фотошопа.

Тема, в общем-то, выеденного яйца не стоит, если бы не одно «но».

В подписи к снимку фотографом значится муж женщины справа, постановщиком — муж Собчак.

Что же получается?

Две семейные пары решили отдохнуть вместе. К ним прибилась абсолютно ненужная своему мужу Глюкоза.

Представили?

А теперь представьте себя на месте этих людей.

Девки, вот вы бы стали светить соски перед мужем подруги? Ну, допустим, засветили. А дальше что? Все вместе отправитесь ужинать? Мне одной это кажется чем-то не совсем нормальным?

Я — ханжа, или это действительно фу — показывать сиськи мужу подруги?

Вот сидит такой Богомолов, жрёт какой-нибудь фрукт, а напротив — Глюкоза или та баба, что справа. И этот самый Богомолов теперь точно знает, как выглядят соски и той, и другой. Как, впрочем, и муж той, что справа, тоже в курсе, как выглядит грудь Собчак.

Девки, можете себя представить в такой ситуации? Вы бы смогли показать грудь мужу подруги? Попозировать перед ним топлесс, например?

Пацаны, а если ваша жена снимет лифчик перед мужем подруги, как вы к этому отнесётесь? Вам будет комфортно бухать с мужиком, который вживую видел соски вашей жены?

Мне, правда, интересно.

А ещё мне интересно, почему на фотографии, размещённой в блоге Собчак, у неё есть, хоть и хлипенькая, но грудь, а на фотографиях, размещённых в аккаунтах её так называемых подруг этой груди нет от слова «совсем»?



Фото: Соцсети

Куда делись сиськи? Причём у всех?