CNN: США готовы применить силу против талибов

15.02.2020, 20:06, Новости дня

США не бросят Афганистан после заключения соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) и готовы применить силу против талибов в случае нарушения договоренностей. В этом представители США заверили президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских делегатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на источник в Мюнхене, что администрация американского президента Дональда Трампа уже на этой неделе может объявить о соглашении с талибами по сокращению насилия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил: НАТО не уходит из Афганистана, но Альянс готов изменить численность своих военных в этой стране, если талибы продемонстрируют "готовность прекратить насилие и пойти на компромиссы".

По словам источника CNN, в Мюнхене американцы заявили представителям Кабула: они гарантируют, что если "Талибан" нарушит условия соглашения, у США найдется "достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить их". Также если талибы не будут соблюдать договоренности, США будут считать договоренность нарушенной и, возможно, увеличат число своих военных в Афганистане.

Сообщается, что представители Афганистана при этом полностью поддерживают шаги США и уважают соглашение с талибами о сокращении насилия, однако к нему остаются вопросы, передает РИА Новости. Представителям Кабула, по их словам, необходимо понять в деталях, как будет действовать это соглашение.

Также, по словам источника CNN, "Талибан" убеждает своих боевиков, что соглашение о сокращении насилия — не компромисс, а поражение западной державы. Талибы, говорит источник, уверены: приход к власти в Афганистане для них — лишь вопрос времени. По мнению правительства Афганистана, талибы боятся установления мира, так как в этом случае их боевикам придется "влиться в общество".

Переговоры между США и талибами шли в течение нескольких месяцев в 2019 году. После восьми раундов переговоров представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в катарской Дохе согласовали проект договора о мире. Он предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире.

Однако в сентябре 2019 года после серии совершенных талибами в Кабуле и других городах терактов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Ранее сообщалось, что талибы передали американскому послу в Афганистане Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком на 7–10 дней. Однако не исключено, что радикально настроенные командиры и боевики "Талибана" не захотят присоединиться к перемирию.