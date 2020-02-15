«Барселона» дома переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании

15.02.2020, 20:06, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. Для каталонской команды эта победа стала третьей кряду в Ла Лиге.

У победителей голами отметились Антуан Гризманн и Серхи Роберто, забившие на 33-й и 39-й минутах соответственно, одну голевую передачу на свой счет записал Лионель Месси. У гостей же единожды на 66-й минуте отличился Родригес Анхель.

"Барселона" с 52 очками сравнялась с лидирующим в таблице "Реалом", но у мадридцев игра с "Сельтой" в запасе, а "Хетафе", прервавший серию из четырех побед, расположился на третьей строчке, имя в активе на десять очков меньше.

В следующем туре чемпионата Испании каталонцы в субботу, 22 февраля, примут "Эйбар", а "синие" на следующий день дома сыграют с "Севильей".



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