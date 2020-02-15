МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России

15.02.2020, 20:06, Новости дня

Россия представляет для Запада серьезную угрозу, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Выступая на брифинге в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, он, в частности, прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что введенные в отношении РФ санкции принесли серьезный вред самим европейцам.

Так, Чапутович указал, что Варшава настаивает на сохранении антироссийских санкций, "пока РФ не вернется на путь соблюдения международного права".

"Мы считаем, что РФ представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США", — цитирует слова главы польского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.