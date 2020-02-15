Склонность к слепоте планируют определять по анализу крови

15.02.2020, 20:04, Разное

Ученые хотят в будущем с помощью анализа крови выяснять, склонны ли люди к слепоте или нет. Первое исследование в данном направлении провели британские специалисты, представляющие университет Манчестера. С результатами их научной работы можно ознакомиться на страницах издания Nature.

Оказывается, анализ крови помогает определять склонность к возрастной макулодистрофии, поражающей сетчатку глаза. В некоторых случаях, это приводит либо к ухудшению, либо к потере зрения. За несколько лет до обнаружения первых симптомов недуга в крови у пациентов наблюдается очень высокий уровень белка FHR-4, показатели которого определяются во время стандартного анализа крови. Раннее выявление склонности к заболеванию поможет как можно раньше получить лекарство, не допускающее развитие слепоты. Впрочем, поскольку препараты имеют эффективность лишь на первых стадиях развития болезни, исследование поможет людям не терять зрение со временем.

Возможно, уже в скором времени специалисты начнут массово тестировать людей на принадлежность к группе риска относительно возрастной макулодистрофии. Новое направление лечение поможет снизить уровень вышеназванного белка, а также укрепить иммунитет человека, подытожили ученые.