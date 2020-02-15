«Год назад я сказала «да»: Кэти Перри и Орландо Блум обнародовали фото с помолвки

15.02.2020, 19:35, Разное

Для Орландо Блума и Кэти Перри 14 февраля — не просто красивый праздник и еще один повод признаться друг другу в чувствах. В прошлом году именно в этот день актер сделал своей возлюбленной предложение и преподнес кольцо в виде цветка за пять миллионов долларов. Его сердцевина выполнена из розового бриллианта в четыре карата, а для лепестков ювелиры использовали восемь бриллиантов поменьше.

Первыми фотографиями с трогательного момента, на который Блум решался целых три года, поделилась мама Кэти сразу же после помолвки. Официальные же снимки с торжества поклонники увидели год спустя. В Instagram Перри опубликовала серию черно-белых снимков, отметив таким образом первую годовщину в статусе жениха и невесты.

Год назад я сказала «да» жизни, любви и эволюции.. И нам определенно никогда не скучно, —

подписала она.

Между тем поклонники все еще ждут, когда пара решится на следующий шаг и объявит дату свадьбы. По словам их друзей, и Блум, и Перри уже готовы к семейной жизни и затягивать не собираются. Пока же влюбленные наслаждаются обществом друг друга в поездках по миру и признаются друг другу в чувствах не только в соцсетях, но и со страниц глянцевых журналов.

К примеру, недавно Кэти дала интервью Vogue India, где призналась, что Блум стал для нее спасительным якорем:

Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни.

В интервью Кэти поделилась методами, которые она опробовала, пытаясь вырваться из депрессии, но подытожила — только отношения с Орландо и их помощь друг другу смогли все изменить.

Я ходила на терапию, проходила процесс Хоффмана, обращалась к растительной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и он все это время находился со мной в духовном путешествии. Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один — но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон (настоящее имя певицы. — Прим. ред.).

Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения, —

рассказала Кэти.

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати «Золотого глобуса». Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.